Сенат США одобрил запрет импорта энергоносителей из России

Верхняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Поимённое голосование в Сенате ещё продолжается, однако документ уже набрал необходимое для одобрения количество голосов. Причём, пока ни один сенатор не высказался против инициативы.

Глава Белого дома Джозеф Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Речь идёт о сырой нефти, её производных, топливе и маслах, продуктах перегонки, а также о сжиженном газе и угле. Санкции введены из-за событий на Украине.

Палата представителей Конгресса США уже одобрила эти запреты. В поддержку инициативы об отказе импорта энергоносителей из России проголосовали 415 конгрессменов, 17 высказались против.

После одобрения сената законопроект вернётся в нижнюю палату представителей для утверждения с учетом поправок, после чего поступит на подпись президенту.