Сенат США одобрил финансирование правительства до начала марта
Верхняя палата Конгресса США одобрила инициативу о продлении финансирования структур федерального правительства до 8 марта 2024 года. Заседание транслировалось на сайте Сената.
В поддержку инициативы проголосовали 77 законодателей. 18 выступили против. Финансирование части учреждений продлено до 1 марта, других - до 8-го.
Ожидается, что Палата представителей утвердит проект. После этого его подпишет президент Джо Байден.
Глава Белого дома 8 января сообщил, что Конгресс достиг соглашения о предотвращении шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений из-за нехватки финансирования, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru