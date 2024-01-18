Сенат США одобрил финансирование правительства до начала марта

Верхняя палата Конгресса США одобрила инициативу о продлении финансирования структур федерального правительства до 8 марта 2024 года. Заседание транслировалось на сайте Сената.

Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США

В поддержку инициативы проголосовали 77 законодателей. 18 выступили против. Финансирование части учреждений продлено до 1 марта, других - до 8-го.

Ожидается, что Палата представителей утвердит проект. После этого его подпишет президент Джо Байден.

Глава Белого дома 8 января сообщил, что Конгресс достиг соглашения о предотвращении шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений из-за нехватки финансирования, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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