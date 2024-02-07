Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине

Проект закона предусматривает выделение на эти цели $118 миллиардов. Из них более $60 миллиардов предлагается направить на военную помощь Киеву.

Еще $20,23 миллиарда предусматривается для укрепления южной границы. Израилю инициаторы законопроекта отвели $14,1 миллиарда.

Президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской военной помощи. Виновным в сложившейся ситуации он назвал своего предшественника Дональда Трампа, отмечает «Радиоточка НСН».

