Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине

Американские сенаторы не поддержали пакетный законопроект о помощи Украине, Израилю и об ужесточении контроля на южной границе США. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Байден намерен добиваться от Конгресса США новых средств на помощь Украине

Проект закона предусматривает выделение на эти цели $118 миллиардов. Из них более $60 миллиардов предлагается направить на военную помощь Киеву.

Еще $20,23 миллиарда предусматривается для укрепления южной границы. Израилю инициаторы законопроекта отвели $14,1 миллиарда.

Президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской военной помощи. Виновным в сложившейся ситуации он назвал своего предшественника Дональда Трампа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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