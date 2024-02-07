Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине
Американские сенаторы не поддержали пакетный законопроект о помощи Украине, Израилю и об ужесточении контроля на южной границе США. Трансляция заседания велась на сайте палаты.
Проект закона предусматривает выделение на эти цели $118 миллиардов. Из них более $60 миллиардов предлагается направить на военную помощь Киеву.
Еще $20,23 миллиарда предусматривается для укрепления южной границы. Израилю инициаторы законопроекта отвели $14,1 миллиарда.
Президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской военной помощи. Виновным в сложившейся ситуации он назвал своего предшественника Дональда Трампа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru