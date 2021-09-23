Сенат США на закрытом заседании обсудит «Северный поток – 2»

29 сентября в Сената Конгресса США пройдут закрытые слушания по ситуации с газопроводом «Северный поток – 2». Перед законодателями выступит старший советник госсекретаря США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Напомним, Вашингтон и Берлин ранее достигли соглашения по «Северному потоку – 2». США признали, что санкции не остановят реализацию проекта, а Германияобязалась добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

Как заявили в Госдепартаменте, американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию.

«В этом вопросе очень много политики. Американцы, конечно, хотят контролировать европейскую энергобезопасность, и не будут упускать ни одной возможности пропагандировать, что Россия использует газ как оружие против Европы. Но это не их дело – за Европу разговаривать с Россией. Вопрос газа является коммерческим, и пусть европейские компании договариваются о дополнительных закупках газа, в том числе и с Россией. У противников «Северного потока-2», который сейчас бы помогал в обеспечении Европы дополнительными объемами газа, сейчас чистая злость на то, что этот проект побеждает, он реализуется и оказывается, что российская сторона была абсолютно права – газа Европе не хватает, а Европа всегда говорила, что не нужен российский газ. Поэтому они сейчас пытаются политизировать этот процесс, раскручивая картинку, что Россия якобы нарочно не поставляет газ в Европу», - сказал Рар.

