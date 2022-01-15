Сенат Аргентины атаковали хакеры
Хакеры атаковали Сенат Аргентины, сообщает пресс-служба палаты в Twitter.
«12 января в 4:00 [10:00 мск] Сенат подвергся атаке хакеров. Подобным атакам, совершенным при помощи программ-вымогателей, за последние месяцы подверглись различные госорганы, судебная власть и крупные компании», — отмечается в сообщении.
Киберпреступники получили информацию, которая и так находилась в открытом доступе. Сенат уже восстановил большую часть важной информации и изолировал «чувствительное оборудование». Сейчас сайт верхней палаты парламента недоступен, однако в ближайшее время ожидается восстановление его работы.
Ранее стало известно об атаке хакеров на сайт Министерства образования и науки Украины. Киберпреступники разместили на ресурсе обращение на украинском, русском и польском языках, в котором говорится, что данные на персональных компьютерах граждан якобы будут уничтожены без возможности восстановления.
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