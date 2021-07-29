Семья убитого президента Гаити покинула республику

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вместе со своими детьми 28 июля покинула республику, сообщает портал «Аити-24».

Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину в бронежилете

Семья направилась в американский штат Флорида, где вдова продолжит лечение после ранения, которое она получала в результате покушения.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:ПрезидентПокушение
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