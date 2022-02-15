Семья погибшей на съемках фильма оператора подала в суд на Алека Болдуина
Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей в прошлом году от случайного выстрела на съемках «Ржавчины» (Rust), подала иск на Алека Болдуина. Об этом сообщает Forbes.
В иске актер обвиняется в непредумышленном убийстве. Также в иске фигурируют создатели фильма. В документе отмечается, что на съемках с огнестрельным оружием не были соблюдены базовые правила безопасности. По мнению семьи, к смерти Галины привели «халатность и меры по сокращению издержек».
Трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
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