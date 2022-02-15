Семья погибшей на съемках фильма оператора подала в суд на Алека Болдуина

В иске актер обвиняется в непредумышленном убийстве. Также в иске фигурируют создатели фильма. В документе отмечается, что на съемках с огнестрельным оружием не были соблюдены базовые правила безопасности. По мнению семьи, к смерти Галины привели «халатность и меры по сокращению издержек».

Трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.

