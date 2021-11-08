Член съемочной группы фильма «Ржавчина» попал в больницу
Член съемочной группы фильма «Ржавчина», работа над которым была приостановлена после стрельбы, приведшего к гибели оператора, попал в больницу, сообщает Sky News.
Это осветитель Джейсон Миллер, который занимался разборкой съемочной площадки. Его укусил ядовитый паук-отшельник, распространенный в Северной Америке. Мужчине грозит ампутация руки.
В интернете организован сбор средств на лечение члена съемочной группы.
Напомним, трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
Ранее Болдуин прокомментировал трагические события.
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