Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета

Издание уточняет, что супругу и дочерей Ханта расстреляли из арбалета. В совершении преступления стражи порядка подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда.

Газета отмечает, что это не первый подобный случай, зафиксированный в Лондоне с начала 2024 года. В частности, в январе полиция ликвидировала вооружённого арбалетом мужчину, который попытался проникнуть в чужой дом. А в марте в районе Шордитч из арбалета были ранены мужчина и женщина.

Ранее в Нижнем Новгороде местный житель из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».