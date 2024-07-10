Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
Полиция Лондона разыскивает подозреваемого в убийстве жены и двух дочерей комментатора вещательной корпорации BBC Джона Ханта. Об этом пишет The Times.
Издание уточняет, что супругу и дочерей Ханта расстреляли из арбалета. В совершении преступления стражи порядка подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда.
Газета отмечает, что это не первый подобный случай, зафиксированный в Лондоне с начала 2024 года. В частности, в январе полиция ликвидировала вооружённого арбалетом мужчину, который попытался проникнуть в чужой дом. А в марте в районе Шордитч из арбалета были ранены мужчина и женщина.
Ранее в Нижнем Новгороде местный житель из лука выстрелил в мать, предложившую ему найти работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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