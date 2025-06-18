Семьи сотрудников посольства РФ покинули Израиль
Семьи работников посольства России покинули Израиль. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Викторов в эфире «Соловьев.live».
«Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного», - указал дипломат.
Отмечается, что близкие сотрудников дипведомства накануне выехали из Израиля через наземный переход с Египтом. Они направляются в Россию и сейчас оформляют билеты на вылет в Каире.
Ранее в Москву прибыли россияне, вывезенные из Ирана, напоминает 360.ru. В РФ вернулась группа из около 200 человек, в том числе делегация ученых МГИМО и Института востоковедения РАН.
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