Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя во Франции предъявлены обвинения

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил преподавателя истории возле учебного заведения. Нападавший был позднее застрелен сотрудниками полиции. Выяснилось, что он родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, передает RT.

По данным СМИ, убийство могло быть связано с преподавательской деятельностью учителя. 5 октября он проводил урок, посвященный свободе слова. Учитель в частности показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее прокомментировал ситуацию с убийством французского учителя истории молодым чеченцем. По мнению лидера Чечни, преступность не имеет национальности и упрекнул Францию в попытках «свалить все свои проблемы на чеченцев».

