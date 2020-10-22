Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя во Франции предъявлены обвинения
Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя под Парижем предъявлены обвинения. Пять человек заключены под стражу, ещё двое несовершеннолетних находятся на свободе под судебным надзором, сообщает France Info.
Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил преподавателя истории возле учебного заведения. Нападавший был позднее застрелен сотрудниками полиции. Выяснилось, что он родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, передает RT.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с преподавательской деятельностью учителя. 5 октября он проводил урок, посвященный свободе слова. Учитель в частности показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее прокомментировал ситуацию с убийством французского учителя истории молодым чеченцем. По мнению лидера Чечни, преступность не имеет национальности и упрекнул Францию в попытках «свалить все свои проблемы на чеченцев».
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