Опубликовано посмертное обращение убийцы французского учителя
Преступник, обезглавивший учителя во Франции, после совершения убийства опубликовал в соцсетях аудиосообщение на русском языке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к расследованию происшествия.
По информации агентства, нападавший 18-летний Абдулах Анзоров разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка».
Инцидент произошел 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз. Абдулах Анзоров обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом.
По данным французских властей, убийца является выходцем из Москвы и этническим чеченцем. Однако посольство РФ в Париже опровергло связь террориста с Россией.
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