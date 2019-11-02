Семь ракет запустили в сторону Израиля из сектора Газа
2 ноября 201900:15
Армия обороны Израиля сообщила о семи ракетах, запущенных из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракеты засекли сирены воздушной тревоги. Перехват всех ракет был произведен системой противовоздушной обороны «Железный купол».
Информации о пострадавших нет.
Ранее в мае Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки.
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ФОТО: justmedia.ru
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