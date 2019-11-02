Семь ракет запустили в сторону Израиля из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о семи ракетах, запущенных из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ракеты засекли сирены воздушной тревоги. Перехват всех ракет был произведен системой противовоздушной обороны «Железный купол».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в мае Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки.

