Семь человек погибли после взрыва в Афганистане

В афганской провинции Хост произошел взрыв, жертвами которого стали как минимум семь человек. Ручная граната взорвалась во время собрания студентов в религиозной школе, передает Urdu Point со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

Также от взрыва пострадали 15 человек. Инцидент случился в медресе Мазхар аль-Улюм. В настоящий момент проводится расследование: выясняются причины взрыва, на месте работают специалисты.

Ранее в Кабуле взорвалась бомба возле мечети Идгах. Как минимум два человека погибли, и трое пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывАфганистан
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