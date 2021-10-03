После взрыва в Кабуле погибли несколько человек

Взрыв у мечети в Кабуле унес жизни как минимум двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана Кари Саида Хости. В то же время телеканал Al Jazeera сообщает о восьми погибших и минимум 20 раненых.

3 октября в столице Афганистана у входа в мечеть Идгах взорвалась бомба. Причины произошедшего выясняются. Афганские власти сообщили, что в связи с инцидентом задержаны трое человек.

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Ранее сообщалось о серии взрывов в городе Чарикар, расположенном в 70 километрах от Кабула. Информации о жертвах и пострадавших в результате взрывов в Чарикаре пока нет.

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