После взрыва в Кабуле погибли несколько человек
Взрыв у мечети в Кабуле унес жизни как минимум двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана Кари Саида Хости. В то же время телеканал Al Jazeera сообщает о восьми погибших и минимум 20 раненых.
3 октября в столице Афганистана у входа в мечеть Идгах взорвалась бомба. Причины произошедшего выясняются. Афганские власти сообщили, что в связи с инцидентом задержаны трое человек.
Ранее сообщалось о серии взрывов в городе Чарикар, расположенном в 70 километрах от Кабула. Информации о жертвах и пострадавших в результате взрывов в Чарикаре пока нет.
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