После взрыва в Кабуле погибли несколько человек

Взрыв у мечети в Кабуле унес жизни как минимум двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана Кари Саида Хости. В то же время телеканал Al Jazeera сообщает о восьми погибших и минимум 20 раненых.

3 октября в столице Афганистана у входа в мечеть Идгах взорвалась бомба. Причины произошедшего выясняются. Афганские власти сообщили, что в связи с инцидентом задержаны трое человек.