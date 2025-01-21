Секретный доклад Фицо провалил попытку оппозиции отправить его в отставку

21 января в Национальном совете Словакии должно было состояться рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо, инициированное оппозицией. Однако заседание было сорвано, когда премьер-министр представил секретный доклад, что привело к закрытию заседания. Оппозиционные депутаты покинули парламент в знак протеста.

Заседание началось в 9 утра по местному времени и продолжалось после обеда из-за переговоров Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Во время обсуждения премьера установил закрытый режим, заявив, что представит доклад Словацкой информационной службы, который содержит секретную информацию. Лидер оппозиции Михал Шимечка назвал это решение «позором», утверждая, что Фицо боится обсуждать свои неудачи и скрывает информацию от общественности.