Секретный доклад Фицо провалил попытку оппозиции отправить его в отставку
21 января в Национальном совете Словакии должно было состояться рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо, инициированное оппозицией. Однако заседание было сорвано, когда премьер-министр представил секретный доклад, что привело к закрытию заседания. Оппозиционные депутаты покинули парламент в знак протеста.
Заседание началось в 9 утра по местному времени и продолжалось после обеда из-за переговоров Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Во время обсуждения премьера установил закрытый режим, заявив, что представит доклад Словацкой информационной службы, который содержит секретную информацию. Лидер оппозиции Михал Шимечка назвал это решение «позором», утверждая, что Фицо боится обсуждать свои неудачи и скрывает информацию от общественности.
Согласно данным портала Aktuality, Словацкая информационная служба представила данные о долгосрочной операции, направленной на дестабилизацию страны. Пресс-секретарь ведомства отметила, что дальнейшие подробности раскрыть невозможно. В ответ на это Фицо обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота. Он заявил, что оппозиция стремится к «майдану», как на Украине, и пытается совершить переворот через улицу.
Оппозиционные партии, поддерживающие вотум недоверия, включая «Прогрессивную Словакию», «Свободу и солидарность», а также другие силы, заявили, что намерены вновь выдвигать вотум недоверия. Причины для этого они видят в тесных связях Фицо с Россией и попытках премьер-министра «тянуть Словакию в Москву», что, по их мнению, противоречит интересам страны, передает «Радиоточка НСН».
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