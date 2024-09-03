Секретная служба запретила Байдену подходить к толпе из соображений безопасности

Президент США Джо Байден рассказал, что Секретная служба запретила ему приближаться к скоплениям людей из соображений безопасности. Об этом сообщает The Daily Wire.

В разговоре с журналистами Белого дома он признался, что получил этот запрет от своей службы безопасности.

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Байден отметил, что Секретная служба считает такие действия рискованными, отмечает РЕН ТВ.

Этот запрет был наложен после того, как в июле в США произошло покушение на бывшего президента Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. В результате нападения Трамп получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, а двое получили ранения. Секретная служба США позже сообщила, что нейтрализовала подозреваемого, который стрелял в сторону сцены из укрытия на крыше здания, находящегося на расстоянии около 100 метров от места проведения мероприятия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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