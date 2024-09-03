Секретная служба запретила Байдену подходить к толпе из соображений безопасности
Президент США Джо Байден рассказал, что Секретная служба запретила ему приближаться к скоплениям людей из соображений безопасности. Об этом сообщает The Daily Wire.
В разговоре с журналистами Белого дома он признался, что получил этот запрет от своей службы безопасности.
Байден отметил, что Секретная служба считает такие действия рискованными, отмечает РЕН ТВ.
Этот запрет был наложен после того, как в июле в США произошло покушение на бывшего президента Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. В результате нападения Трамп получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, а двое получили ранения. Секретная служба США позже сообщила, что нейтрализовала подозреваемого, который стрелял в сторону сцены из укрытия на крыше здания, находящегося на расстоянии около 100 метров от места проведения мероприятия, передает «Радиоточка НСН».
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