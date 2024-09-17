Секретная служба: Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не стрелял, сообщил СМИ исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.

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По его словам, злоумышленник не мог видеть политика с того места, где находился. «Он не стрелял в наших агентов», — отметил Роу.

Отмечается, что охрана политика осуществляется на высшем уровне, соответствующем защите действующего президента. Она будет усилена, если понадобится.

Трамп заявил, что причиной нового покушения на него стала риторика действующего главы государства Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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