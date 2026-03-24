Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр

Мохаммад-Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана. Об этом в своих соцсетях заявил замглавы администрации президента по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.

Ранее Зольгадр занимал пост секретаря высшего совещательного органа Ирана — Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений. Также он был замначальника генштаба вооруженных сил Ирана.

На посту секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Зольгадр сменил погибшего в результате ударов США и Израиля Али Лариджани.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что виновных в смерти Лариджани ждет суровая месть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
