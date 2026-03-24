Машков призвал ввести критерии для независимых частных театров

По словам худрука Тетра Олега Табакова и театра «Современник», в настоящее время такие театры существуют без какого-либо статуса, а значит лишены «возможности получать субсидии».

На встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с театральными деятелями он Машков указал, что закрепления уличных театров, как вида профессиональной деятельности, позволит им «претендовать на гранты и получать поддержку».

«Также мы сможем вывести в правовое поле артистов, которые работают на зрителя, но никак не защищены», — заключил он.

Ранее Машков получил медаль Твардовского за вклад в культуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».