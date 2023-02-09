Сейсмолог Хугербитс заявил об изменении ближневосточного региона

По словам эксперта, последнее стихийное бедствие вызвало значительные изменения в распределении напряжений по всему региону. «В результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется», — отметил ученый.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил обновлённые данные по числу погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в стране. По его словам, жертвами стихийного бедствия стали 9 057 человек, ранения получили 52 979 граждан.

