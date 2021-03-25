Сейшельские острова открылись для российских туристов
Россияне смогут посетить Сейшельские острова без оформления вакцинного сертификата, сообщает «Интерфакс».
Министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что для иностранных туристов, в том числе граждан России, для въезда в страну потребуется только ПЦР-тест на коронавирус, который следует сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилёта, при этом бумажный документ должен быть на английском языке с оригинальной печатью.
Также путешественникам нужно будет получить обязательное медицинское разрешение от департамента здравоохранения республики. Заявление на оформление документа подаётся как в департамент туризма, так и в департамент здравоохранения Сейшел. Данная услуга платная: пошлина на взрослого составляет 45 евро, на ребёнка до 12 лет - 5 евро.
Авиасообщение и Сейшельскими Островами Россия возобновила ещё в ноябре 2020 года, сообщает RT. Тогда же были отменены ограничения на въезд граждан Сейшел в РФ.
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