Сейм Польши проголосовал за выдвижение Туска на пост премьера
Депутаты Сейма (парламента) Польши проголосовали за выдвижение бывшего главы Евросовета Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.
Туска поддержали польские оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».
В ноябре оппозиция договорилась о его выдвижении на пост премьер-министра. Однако президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому.
Сейм 11 декабря выразил правительству Моравецкого вотум недоверия. «Гражданская платформа» пообещала привлечь главу правительства и президента к трибуналу, передает «Радиоточка НСН».
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