Сейм Польши проголосовал за выдвижение Туска на пост премьера

Депутаты Сейма (парламента) Польши проголосовали за выдвижение бывшего главы Евросовета Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

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Туска поддержали польские оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».

В ноябре оппозиция договорилась о его выдвижении на пост премьер-министра. Однако президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому.

Сейм 11 декабря выразил правительству Моравецкого вотум недоверия. «Гражданская платформа» пообещала привлечь главу правительства и президента к трибуналу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТускПольша

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