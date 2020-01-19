В США шоколадный батончик попал в книгу рекордов Гиннеса

Производители шоколадных батончиков заводе Mars Wrigley в городе Уэйко (штат Техас, США) изготовили самую большую в истории шоколадку Snickers. Об этом сообщают Известия со ссылкой на телеканал KWTX News 10.

Вес батончика составил более 2,1 тонны, ширина - свыше 60 см. Масса шоколадного гиганта равна 43 тысячам обычных батончиков. Результат уже зафиксирован и вскоре окажется в книге рекордов Гиннеса.