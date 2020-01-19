В США шоколадный батончик попал в книгу рекордов Гиннеса
Производители шоколадных батончиков заводе Mars Wrigley в городе Уэйко (штат Техас, США) изготовили самую большую в истории шоколадку Snickers. Об этом сообщают Известия со ссылкой на телеканал KWTX News 10.
Вес батончика составил более 2,1 тонны, ширина - свыше 60 см. Масса шоколадного гиганта равна 43 тысячам обычных батончиков. Результат уже зафиксирован и вскоре окажется в книге рекордов Гиннеса.
Сотрудники готовили батончик-рекордсмен в течение недели. Каждый работник компании Mars в США получит от него по кусочку.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели, рассказал в эфире НСН, каково оказаться на страницах Книги Гиннеса. По словам ведущего, рекорд дался ему без труда, так как он любит свою работу и не считает минуты до окончания трудового дня.
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