Scope: госдолг Китая к 2027 году превысит 100% ВВП

Аналитики отметили, что в 2010 году госдолг Китая составлял 34% от ВВП, к 2019 году показатель вырос до 60%. Меры стимулирования в ходе пандемии привели к его увеличению до 77%.

С учетом замедления реформ эксперты сделали прогноз, что к 2027 году госдолг превысит 100% ВВП. Аналитики сочли финансовую политику властей КНР неверной.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% и достиг $134,104 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

