Scope: госдолг Китая к 2027 году превысит 100% ВВП
Размер суверенного долга КНР к 2027 году превысит весь валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Соответствующий прогноз содержится в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings.
Аналитики отметили, что в 2010 году госдолг Китая составлял 34% от ВВП, к 2019 году показатель вырос до 60%. Меры стимулирования в ходе пандемии привели к его увеличению до 77%.
С учетом замедления реформ эксперты сделали прогноз, что к 2027 году госдолг превысит 100% ВВП. Аналитики сочли финансовую политику властей КНР неверной.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% и достиг $134,104 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru