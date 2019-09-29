В США щенок питбуля спас детей от змеи
Щенок питбуля спас братьев Ричардсон от нападения ядовитой змеи. После схватки, которая произошла в округе Самтер (штат Флорида, США)в США, собака погибла, сообщают Известия.
По словам главы семейства Гэри Ричардсона, 8-месячный щенок питбуля по кличке Зевс, гуляя с двумя мальчиками во дворе дома, обнаружил змею. Защищая детей, которые не заметили рептилию, пес боролся с ней. Змея, оказавшаяся ядовитой, успела четыре раза укусить собаку, прежде, чем Зевс откусил ей голову.
Несмотря на усилия хозяев собаки и ветеринаров, Зевс умер на следующий день.
Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак, в которой включены волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка.
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