В Службе безопасности Украины (СБУ) указали, что благодаря реализованной российским бизнесменом «схеме», в бюджет РФ были перечислены миллиарды рублей. Отмечается, что для этого Кабаргин использовал подконтрольное Украине «Кировоградское рудоуправление», добывающее редкие породы глины.

«По указанию Кабаргина горные породы поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры «Росатома» и «Лукойла», - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ обвинила главу «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова в том, что он предоставил гражданские самолеты для переброски российских войск в Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

