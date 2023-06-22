СБУ заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру Кабаргину
Украинские власти заочно предъявили российскому миллиардеру Сергею Кабаргину обвинения в «финансировании действий, совершённых с целью захвата государственной власти, а также изменения госграницы Украины».
В Службе безопасности Украины (СБУ) указали, что благодаря реализованной российским бизнесменом «схеме», в бюджет РФ были перечислены миллиарды рублей. Отмечается, что для этого Кабаргин использовал подконтрольное Украине «Кировоградское рудоуправление», добывающее редкие породы глины.
«По указанию Кабаргина горные породы поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры «Росатома» и «Лукойла», - подчеркнули в СБУ.
Ранее СБУ обвинила главу «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова в том, что он предоставил гражданские самолеты для переброски российских войск в Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru