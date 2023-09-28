СБУ задержала двоих украинцев за поддержку России

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух украинцев, которым инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны.

В частности, задержали работницу лицея в Николаеве, которая администровала «антиукраинскую группу в соцсетях».

В подконтрольной Киеву части Запорожской области был задержан представитель местной организации — в СБУ заявили, что он сотрудничал с погибшим заместителем главы Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

«Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы… к присоединению территорий Украины к России», — указали в СБУ.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.