СБУ задержала двоих украинцев за поддержку России
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух украинцев, которым инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны.
В частности, задержали работницу лицея в Николаеве, которая администровала «антиукраинскую группу в соцсетях».
В подконтрольной Киеву части Запорожской области был задержан представитель местной организации — в СБУ заявили, что он сотрудничал с погибшим заместителем главы Херсонской области Кириллом Стремоусовым.
«Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы… к присоединению территорий Украины к России», — указали в СБУ.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru