СБУ сообщила о задержании россиянина за «посягательство на целостность Украины»

По данным агентства, на Кучерявого завели уголовное дело. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Задержание состоялось в Херсонской области.

Агентство отмечает, что Кучерявый является членом партии «Единой России».

Задержание агентство связывает с ситуацией вокруг Крыма. Напомним, Крым стал российский территорией по итогам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, до сих пор не признали полуостров российским.





