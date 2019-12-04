СБУ сообщила о задержании россиянина за «посягательство на целостность Украины»
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании россиянина Игоря Кучерявого за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на Кучерявого завели уголовное дело. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Задержание состоялось в Херсонской области.
Агентство отмечает, что Кучерявый является членом партии «Единой России».
Задержание агентство связывает с ситуацией вокруг Крыма. Напомним, Крым стал российский территорией по итогам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, до сих пор не признали полуостров российским.
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