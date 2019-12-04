СБУ сообщила о задержании россиянина за «посягательство на целостность Украины»

4 декабря 201923:34

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании россиянина Игоря Кучерявого за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Путин объяснит Зеленскому, чей Крым

По данным агентства, на Кучерявого завели уголовное дело. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Задержание состоялось в Херсонской области.

Агентство отмечает, что Кучерявый является членом партии «Единой России».

Задержание агентство связывает с ситуацией вокруг Крыма. Напомним, Крым стал российский территорией по итогам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, до сих пор не признали полуостров российским.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаЗадержание