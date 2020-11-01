Netflix создаст фильм о личной жизни семьи Бекхэм

Netflix планирует выпустить фильм о личной истории семьи Бекхэм. Лента будет снята на основе архивных записей, а также элементов реалити-шоу, сообщает The Sun.

Бэкхем сыграет роль второго плана в фильме Гая Ричи

Семья Дэвида и Виктории Бекхэм согласилась участвовать в проекте за 29 миллионов долларов. В Звезды передали стриминговой платформе видеозаписи семейных праздников – дней рождений, Рождества и других. Также телевизионщики получили доступ к архивам с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле.

По инсайдерской информации, история знакомства пары также будет отражена в фильме. Его создатели получили возможность сопровождать Бекхэма в его деловых поездках.

Создатели запланировали выпустить шоу летом 2021-го года.

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