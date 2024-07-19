Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады в Париже
Технический сбой в работе сервисов корпорации Microsoft затронул информационные системы организационного комитета Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Le Parisien, ссылаясь на заявление комитета.
«Этот инцидент нарушил работу наших информационных систем. Наши специалисты работают над тем, чтобы снизить влияние аварии на работу», — отмечается в сообщении.
Оргкомитет решил задействовать планы на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы обеспечить функционирование систем.
В пятницу в работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков, операторов связи. Компания работает над устранением последствий сбоя.
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