Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады в Париже

Технический сбой в работе сервисов корпорации Microsoft затронул информационные системы организационного комитета Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Le Parisien, ссылаясь на заявление комитета.

«Этот инцидент нарушил работу наших информационных систем. Наши специалисты работают над тем, чтобы снизить влияние аварии на работу», — отмечается в сообщении.

Оргкомитет решил задействовать планы на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы обеспечить функционирование систем.

В пятницу в работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков, операторов связи. Компания работает над устранением последствий сбоя.

