Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийствах мигрантов

Чечко сказал, что впервые убил человека в конце мая. По словам солдата, «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души».

Мужчина отметил, что польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.

Напомним, командиры военнослужащего Вооруженных сил Польши, который сбежал в Белоруссию, уволены.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил о попросившем политического убежища польском военнослужащем, охранявшем границу двух стран.

