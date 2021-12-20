Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийствах мигрантов
Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко заявил, что участвовал в убийстве мигрантов, проникших в Польшу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь-1».
Чечко сказал, что впервые убил человека в конце мая. По словам солдата, «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души».
Мужчина отметил, что польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
Напомним, командиры военнослужащего Вооруженных сил Польши, который сбежал в Белоруссию, уволены.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил о попросившем политического убежища польском военнослужащем, охранявшем границу двух стран.
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