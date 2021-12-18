Минобороны Польши уволило командиров бежавшего в Белоруссию солдата
Командиры военнослужащего Вооруженных сил Польши, который сбежал в Белоруссию, уволены. Об этом сообщает польское Министерство обороны.
«После доклада командующего 16-й механизированной дивизии генерала Радомского министр национальной обороны Мариуш Блащак принял решение об увольнении с должностей командиров солдата, который нашелся в Белоруссии», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Уточняется, что были уволены командиры батареи, взвода и 2-го дивизиона.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил о попросившем политического убежища польском военнослужащем, охранявшем границу двух стран. По данным Минска, обратившийся с такой просьбой — Чечко Эмиль 1996 года рождения, который несогласен с «проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».
В Минобороны Польши сообщали, что военный имел проблемы с законом и не должен был быть отправлен служить на границу с Белоруссией. В отношении сбежавшего солдата возбудят уголовное дело по статье «Дезертирство».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Минобороны Польши уволило командиров бежавшего в Белоруссию солдата
- Вучич: Рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%
- СМИ: Белый дом назвал неприемлемыми часть предложений России по безопасности
- Во Франции матч «Париж»-«Лион» прервали из-за беспорядков на трибунах
- Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинения по делу о поставках угля
- Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Египте
- США выступили за конструктивное возобновление переговоров по иранской ядерной сделке
- Пожар на заводе «Северная верфь» в Петерубурге локализован
- ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM
- Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru