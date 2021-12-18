Минобороны Польши уволило командиров бежавшего в Белоруссию солдата

«После доклада командующего 16-й механизированной дивизии генерала Радомского министр национальной обороны Мариуш Блащак принял решение об увольнении с должностей командиров солдата, который нашелся в Белоруссии», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что были уволены командиры батареи, взвода и 2-го дивизиона.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил о попросившем политического убежища польском военнослужащем, охранявшем границу двух стран. По данным Минска, обратившийся с такой просьбой — Чечко Эмиль 1996 года рождения, который несогласен с «проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

В Минобороны Польши сообщали, что военный имел проблемы с законом и не должен был быть отправлен служить на границу с Белоруссией. В отношении сбежавшего солдата возбудят уголовное дело по статье «Дезертирство».

