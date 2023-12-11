Саудовский принц Аль-Фейсал прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд

По его словам, совместное заявление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента РФ Владимира Путина по результатам встречи говорит о том, что отношения двух стран востребованы и будут развиваться.

Отмечается, что позиции сторон совпадают. В частности, в вопросе подхода к решению некоторых международных проблем.

Визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ показал негативные для Запада тенденции в мировой политике и экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

