Саудовский принц Аль-Фейсал прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд

Визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию — доказательство того, что между двумя Москвой и Эр-Риядом сформированы прочные и доверительные взаимоотношения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление саудовского принца Турки Аль-Фейсала.

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По его словам, совместное заявление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента РФ Владимира Путина по результатам встречи говорит о том, что отношения двух стран востребованы и будут развиваться.

Отмечается, что позиции сторон совпадают. В частности, в вопросе подхода к решению некоторых международных проблем.

Визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ показал негативные для Запада тенденции в мировой политике и экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинОАЭСаудовская Аравия

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