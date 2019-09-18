Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США по охране судов

Саудовская Аравия приняла решение о присоединении к международной коалиции по безопасности на море, которую возглавляют Соединённые Штаты Америки. Об этом сообщает Саудовское агентство печати, ссылаясь на информацию источника в министерстве обороны королевства. Как отмечает Газета.ру, члены альянса берут на себя обязательства гарантировать безопасный проход судов в Ормузском, Баб-эль-Мандебском и Оманском проливах, а также в Персидском заливе.

Пока в состав коалиции входят, помимо США, Австралия, Бахрейн и Великобритания. Обстановка в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда танкер под британским флагом был задержан в Ормузском проливе силами иранского Корпуса стражей исламской революции.

Между тем, Минобороны Саудовской Аравии пообещало сегодня обнародовать доказательства причастности Тегерана к атаке беспилотных аппаратов на предприятия нефтяной отрасли королевской компании Saudi Aramco, передает RT.

Атака дронов была проведена в субботу, 14 сентября. Ответственность за неё взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая действует в этой стране, а также Вашингтон, обвинили Иран в этом нападении.

