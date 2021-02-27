Саудовская Аравия отвергла выводы разведки США об убийстве журналиста Хашукджи

Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство Хашукджи в октябре 2018 года.

В саудовском министерстве иностранных дел назвали версию США «оскорбительной и неверной», отметив, что выводы разведки «никоим образом не могут быть приняты».

Кроме того, в ведомстве считают, что убийство Хашукджи — «вопиющее нарушение законов и ценностей» Саудовской Аравии, и государство сделало все необходимое для расследования преступления и наказания виновных.



