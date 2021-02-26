США обвинили принца Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Хашукджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в октябре 2018 года, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, по данным американской стороны, принц считал журналиста угрозой Саудовской Аравии.
Джамаль Хашукджи в октябре 2018 года вместе со своей невестой пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить необходимые документы для заключения брака. В здание пустили только журналиста, и с тех пор Хашукджи больше не видели. Как позднее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, журналиста убили по политическим мотивам.
По данным СМИ, изначально Хашукджи должны были уговорить вернуться в Саудовскую Аравию, однако журналист отказался и был задушен.
Позже суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашукджи, еще трое получили 24 года тюрьмы.
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