США обвинили принца Саудовской Аравии в организации убийства журналиста Хашукджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в октябре 2018 года, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным американской стороны, принц считал журналиста угрозой Саудовской Аравии.

Джамаль Хашукджи в октябре 2018 года вместе со своей невестой пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить необходимые документы для заключения брака. В здание пустили только журналиста, и с тех пор Хашукджи больше не видели. Как позднее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, журналиста убили по политическим мотивам.

По данным СМИ, изначально Хашукджи должны были уговорить вернуться в Саудовскую Аравию, однако журналист отказался и был задушен.

Позже суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых фигурантов дела об убийстве Хашукджи, еще трое получили 24 года тюрьмы.

