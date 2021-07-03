Саудовская Аравия ограничит въезд из четырех стран из-за COVID-19

Власти Саудовской Аравии на фоне распространения новых штаммов коронавирусной инфекции ограничат въезд из четырех стран. Об этом сообщает Саудовское агентство по печати со ссылкой на заявление МВД государства.

Запрет вступит в силу с 4 июля и будет распространяться на поездки и посещения подданных и резидентов саудовского правительства в Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию, Вьетнам и Афганистан.

Кроме того, граждан страны, которые не успели вернуться на территорию Саудовской Аравии до 4 июля, обяжут пройти карантин по прибытии.

