Саудовская Аравия ограничит въезд из четырех стран из-за COVID-19
Власти Саудовской Аравии на фоне распространения новых штаммов коронавирусной инфекции ограничат въезд из четырех стран. Об этом сообщает Саудовское агентство по печати со ссылкой на заявление МВД государства.
Запрет вступит в силу с 4 июля и будет распространяться на поездки и посещения подданных и резидентов саудовского правительства в Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию, Вьетнам и Афганистан.
Кроме того, граждан страны, которые не успели вернуться на территорию Саудовской Аравии до 4 июля, обяжут пройти карантин по прибытии.
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