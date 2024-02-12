Саудовская Аравия объяснила отказ от увеличения добычи нефти «зеленым» переходом

Отказ Саудовской Аравии увеличить объемы добываемой нефти связан с переходом королевства к «зеленой» энергетике, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Абдулазиз бен Салман.

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«Я думаю, что мы отложили эти инвестиции потому, что находимся в процессе перехода», - цитирует министра телеканал CNBC.

По его словам, Саудовская Аравия будет уделять больше внимания экологически чистым технологиям и снижать потребление нефти и нефтепродуктов.

По данным агентства Bloomberg, Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов. Решение принято на фоне падения спроса на «черное золото», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.emirates247.com
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