Саудовская Аравия объяснила отказ от увеличения добычи нефти «зеленым» переходом

«Я думаю, что мы отложили эти инвестиции потому, что находимся в процессе перехода», - цитирует министра телеканал CNBC.

По его словам, Саудовская Аравия будет уделять больше внимания экологически чистым технологиям и снижать потребление нефти и нефтепродуктов.

По данным агентства Bloomberg, Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов. Решение принято на фоне падения спроса на «черное золото», сообщает «Радиоточка НСН».

