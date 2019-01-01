Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, сообщает Agence France Presse.

Кассационный суд Франции отклонил все апелляции Саркози и его адвоката на решение о возобновлении одного из дел о коррупции и направлении Саркози в исправительный суд. Согласно заявлению, судебное разбирательство начнется в ближайшие месяцы.

Саркози подозревают в том, что он использовал свои связи для получения информации о ходе следствия по «делу Бетанкур», которое было формально закрыто в 2013 году. А также экс-президенту Франции в 2016 году были предъявлены обвинения в незаконном финансировании его избирательной кампании на президентских выборов 2012 года.

Таким образом, Саркози станет первым президентом Франции, которого будут судить по обвинению в коррупции.

Впервые обвинения Саркози в коррупции и использовании служебного положения в личных целях предъявили еще в 2014 году.

