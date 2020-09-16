Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы

Бывший президент Франции Николая Саркози дал высокую оценку развитию Москвы. По словам французского политика, он бывает в российской столице два-три раза в год и за это время впечатлился способностью города меняться.

«Я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента», - сказал Саркози, выступая в Париже на форуме MIPIM.

Он, в частности, упомянул о строительстве нового метро в Москве. В этом плане москвичи обогнали французов, считает Саркози.

Ранее жюри престижной архитектурной премии MIPIM Awards выбрали московский Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в качестве лучшего объекта культуры и спорта.

