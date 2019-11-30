Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро

Сапоги Наполеона Бонапарта на аукционе Drouot в Париже продали за 117 тысяч евро (128,8 тысяч долларов). Об этом аукционный дом сообщил в своем Twitter.

«Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много», - отмечают в Drouot.