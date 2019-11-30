Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро

30 ноября 201920:00

Сапоги Наполеона Бонапарта на аукционе Drouot в Париже продали за 117 тысяч евро (128,8 тысяч долларов). Об этом аукционный дом сообщил в своем Twitter.

«Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много», - отмечают в Drouot.

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По данным экспертов аукционного дома, проданные сапоги Наполеон носил, будучи в ссылке на острове Святой Елены. Затем они попали к другу бывшего императора, одному из генералов Анри Бертрану, который сопровождал его на острове. Тот уже одолжил сапоги Бонапарта скульптору Карло Марокетти, когда он создавал конную статую императора.

Отмечается, что первоначальная стоимость сапог составляла 50 – 80 тысяч евро, дополняет РИА Новости.

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ФОТО: twitter.com
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