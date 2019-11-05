Кроссовки и кошелек Людмилы Зыкиной уйдут с молотка

В начале декабря состоятся торги, в рамках которых будут представлены личные вещи Народная артистка СССР Людмилы Зыкиной. Личность владельца, который передал их на аукцион не уточняется. Однако, как пишет сайт KP.Ru, это сделал ее старший племянник, Сергей Зыкин.

Уточняется, что помимо драгоценностей с молотка также уйдут личные вещи певицы. В частности, на торгах будут представлены шубы, туфли и сумки артистки. На аукционе также будут представлены кроссовки «Nike», которые принaдлежaли aртистке, и кошелёк, в котором до сих пор сохрaнились чеки зa полученную пенсию, рецепт очков Зыкиной и десятирублевaя купюрa.

