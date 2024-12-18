Болгарский Дед Мороз прилетел к детям на Су-25 вместо саней

Кроме того, на базу прибыли и гномы — помощники Деда Коледы, которых доставили на аэродром на вертолете Agusta 109. Встреча с ними прошла в окружении десятков детей.

Рождество в Болгарии известно как Коледа и является одним из самых значимых семейных праздников в стране. Оно приходится на 25 декабря, совпадая с датой католического Рождества. Этот праздник отмечается в кругу семьи, когда традиционно собираются родные и близкие, передает «Радиоточка НСН».