Болгарский Дед Мороз прилетел к детям на Су-25 вместо саней

Дед Коледа (болгарский аналог Деда Мороза) прибыл на военную авиабазу Безмер на юго-востоке Болгарии на штурмовике Су-25 вместо традиционных саней из-за отсутствия снега. Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

По словам военных, он выбрал такой способ транспортировки, чтобы прибыть быстрее. Его спутница Снежанка (аналог Снегурочки) также прилетела на базу на Су-25. Самолет с ней приземлился раньше, чем борт с Дедом Коледой.

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Кроме того, на базу прибыли и гномы — помощники Деда Коледы, которых доставили на аэродром на вертолете Agusta 109. Встреча с ними прошла в окружении десятков детей.

Рождество в Болгарии известно как Коледа и является одним из самых значимых семейных праздников в стране. Оно приходится на 25 декабря, совпадая с датой католического Рождества. Этот праздник отмечается в кругу семьи, когда традиционно собираются родные и близкие, передает «Радиоточка НСН».

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