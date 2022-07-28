Санкции против России грозят оставить Британию без традиционного блюда фиш-энд-чипс

Половина ресторанов Великобритании с традиционным блюдом фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия из-за растущей стоимости на ингредиенты и энергию, связанную с введенными в отношении России санкциями, сообщает Daily Express.

Потерпев серьезные убытки из-за пандемии, рестораны были и без того в тяжелом положении. Cитуация стала еще хуже после того, как власти Великобритании решили установить пошлину в 35% на ввоз морепродуктов из России, сообщает издание.

Теперь рестораны вынуждены использовать более дешевые продукты и при этом повышать цены на свои традиционные блюда.

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«Из-за этой дополнительной пошлины тысячи ресторанов могут оказаться под угрозой закрытия», - говорит Президент Национальной ассоциации Фиш Фрайерс Эндрю Крук.

По словам Крука, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 за килограмм.

Ранее владельцы ресторанов фиш-энд-чипс высказались о намерении обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии с целью сдерживания цен на ключевые продукты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанСанкцииВеликобритания
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