Санкции против России грозят оставить Британию без традиционного блюда фиш-энд-чипс

Половина ресторанов Великобритании с традиционным блюдом фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия из-за растущей стоимости на ингредиенты и энергию, связанную с введенными в отношении России санкциями, сообщает Daily Express.

Потерпев серьезные убытки из-за пандемии, рестораны были и без того в тяжелом положении. Cитуация стала еще хуже после того, как власти Великобритании решили установить пошлину в 35% на ввоз морепродуктов из России, сообщает издание.

Теперь рестораны вынуждены использовать более дешевые продукты и при этом повышать цены на свои традиционные блюда.