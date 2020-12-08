Санду заявила о готовности обсудить с Москвой долг Молдавии за российский газ

Избранный президент Республики Молдова Майя Санду надеется наладить диалог с Россией для решения спорной ситуации о государственном долге за газ, использованный жителями Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Pro TV.

Комментируя свое высказывание в интервью РБК о «нечестном» долге перед Россией, Санду подчеркнула, что жители правого берега Днестра вовремя оплачивают долги за газ. Поэтому президент республики считает важным выяснить, откуда сейчас появился долг. Она добавила, что собирается «провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса».