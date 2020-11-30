Санду требует вывести из Приднестровья миротворцев РФ
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских войск и оружия, которое она охраняет. Миротворческую миссию Санду предлагает преобразовать в гражданскую, путём замены российских военных на гражданских наблюдателей от ОБСЕ.
Она также призвала к скорейшей отставке правительства Иона Кику. Как пояснила Санду, на прошедших выборах молдавские избиратели высказались не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его команды.
Кроме того, Майя Санду считает необходимым распустить действующий парламент и оперативно организовать досрочные выборы. Она обосновала это тем, что крупнейшая Партия социалистов Республики Молдова, представленная в законодательном органе, не готова к реформе системы юстиции.
Санду также отказалась от какого-либо сотрудничества с этой политической силой, которую вскоре вновь возглавит Игорь Додон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru