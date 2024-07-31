Санду не исключила высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что решение о высылке дипломатов будет принято только после тщательного обсуждения с правительством. Об этом она заявила в интервью телеканалу Jurnal TV.

Заявление Санду было сделано на фоне задержания двух чиновников по обвинению в государственной измене и слухов в СМИ о возможном шпионаже.