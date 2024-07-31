Санду не исключила высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ
Президент Молдавии Майя Санду объявила, что решение о высылке дипломатов будет принято только после тщательного обсуждения с правительством. Об этом она заявила в интервью телеканалу Jurnal TV.
Заявление Санду было сделано на фоне задержания двух чиновников по обвинению в государственной измене и слухов в СМИ о возможном шпионаже.
В среду Служба информации и безопасности Молдавии, совместно с прокуратурой по борьбе с преступностью, провела обыски в парламенте. Генпрокуратура сообщила о задержании на 72 часа двух чиновников, подозреваемых в государственной измене. Молдавские СМИ сообщили, что одним из задержанных является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ, который передавал секретные данные российскому посольству в Молдавии.
Посольство России в Молдавии опровергло обвинения в шпионаже, заявив, что это является частью антироссийской кампании в стране. Российские дипломаты считают, что обвинения используются в предвыборной борьбе и являются попыткой манипуляции общественным мнением в Молдавии, передает «Радиоточка НСН».
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