Санчес: референдума о самоопределении Каталонии не будет

Так он прокомментировал прошение об амнистии для ряда каталонских политиков, которое подали сторонники независимости автономного сообщества.

Глава испанского правительства подчеркнул, что амнистии им не видать, как и плебисцита о независимости.

Ранее глава Каталонии Пере Арагонес заявил о намерении провести новый референдум о независимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

