Санчес: референдума о самоопределении Каталонии не будет
20 июля 202317:11
Референдума о независимости Каталонии не будет. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью телеканалу La Sexta.
Так он прокомментировал прошение об амнистии для ряда каталонских политиков, которое подали сторонники независимости автономного сообщества.
Глава испанского правительства подчеркнул, что амнистии им не видать, как и плебисцита о независимости.
Ранее глава Каталонии Пере Арагонес заявил о намерении провести новый референдум о независимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru