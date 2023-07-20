Санчес: референдума о самоопределении Каталонии не будет

Референдума о независимости Каталонии не будет. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью телеканалу La Sexta.

Глава Каталонии и мэр Барселоны отказались приветствовать короля Испании

Так он прокомментировал прошение об амнистии для ряда каталонских политиков, которое подали сторонники независимости автономного сообщества.

Глава испанского правительства подчеркнул, что амнистии им не видать, как и плебисцита о независимости.

Ранее глава Каталонии Пере Арагонес заявил о намерении провести новый референдум о независимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АмнистияРеферендумКаталонияИспания

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