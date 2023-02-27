Глава Каталонии и мэр Барселоны отказались приветствовать короля Испании

Глава Каталонии Пере Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного конгресса мобильной связи, стартовавшего в каталонской столице. Об этом сообщают местные СМИ.

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Аналогичная ситуация произошла и на официальном приветственном ужине мероприиятия. Арагонес и Колау отказались стоять в очереди среди политиков, протестуя против монархии.

Всемирный конгресс мобильной связи - крупнейшая международная выставка и конференция, посвященная самым последним тенденциям в этой сфере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияКаталония
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